Governo sueco anuncia investimento de 1,4 ME em defesa aérea

A Suécia vai investir 1,4 mil milhões de euros na defesa aérea para proteger melhor potenciais alvos civis, com base na experiência da Ucrânia face à invasão russa, anunciou hoje o governo.

"Com este investimento significativo na defesa aérea, protegemos toda a sociedade, desde as nossas unidades militares até às zonas urbanas e infraestruturas críticas", afirmou o primeiro-ministro, Ulf Kristersson, citado num comunicado.

Para o governo sueco, que já investiu em novembro cerca de 315 milhões de euros na compra de mísseis terra-ar e veículos para os transportar, "a experiência da Ucrânia demonstra a importância de uma defesa aérea robusta".

Se até agora a defesa aérea sueca protegia principalmente unidades e infraestruturas militares, os novos investimentos vão permitir proteger também unidades de combate, centros populacionais e infraestruturas civis, tais como pontes, cruzamentos ferroviários, centrais nucleares e hidroelétricas, bem como zonas densamente povoadas.

As primeiras aquisições deverão ser realizadas no primeiro trimestre deste ano.