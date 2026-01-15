Von der Leyen pede 'luz verde' na UE a plano português para defesa após aval de Bruxelas

A presidente da Comissão Europeia pediu hoje a rápida aprovação pelo Conselho da União Europeia (UE) do plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros na defesa, após o aval de Bruxelas.

"Os planos de oito Estados-membros [o de Portugal e mais sete] foram ontem [quarta-feira] aprovados na reunião do colégio de comissários e agora é urgente que o Conselho aprove esses planos para permitir a alocação de verbas", afirmou Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa na cidade cipriota de Limassol, no âmbito da viagem do colégio de comissários a Chipre, que assume este semestre a presidência do Conselho da União Europeia.

A Comissão Europeia aprovou, na quarta-feira, o plano para Portugal aceder a 5,8 mil milhões de euros em empréstimos a condições favoráveis para investir em capacidades de defesa, sendo este um dos oito países com aval preliminar (bem como Roménia, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Espanha e Croácia) no âmbito do Instrumento de Ação para a Segurança da Europa (SAFE).

"No ano passado, ao nível europeu, fizemos mais investimento em defesa do que nas décadas anteriores [...] e isso inclui os 150 mil milhões de euros do programa SAFE", adiantou Ursula von der Leyen.