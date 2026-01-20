Procura por casas para arrendar aumenta no Funchal no final de 2025

A procura por habitação para arrendar no Funchal registou um aumento significativo no final de 2025, acompanhando a tendência nacional de forte pressão no mercado de arrendamento. De acordo com uma análise do Idealista, cada anúncio de arrendamento na capital madeirense recebeu, em média, 23 contactos, colocando o Funchal entre as cidades com níveis elevados de procura em Portugal.

No plano nacional, apesar de as rendas terem subido 0,9% no quarto trimestre de 2025, o interesse por casas para arrendar manteve-se elevado. Em média, cada anúncio publicado na plataforma recebeu 22 contactos, mais 5% do que no mesmo período de 2024.

O Funchal destacou-se também na evolução anual da procura, ao registar um aumento de 28% no número médio de contactos por anúncio, uma das subidas mais expressivas entre as capitais de distrito. Apenas Évora (50%) e Beja (30%) apresentaram crescimentos superiores.

Segundo Rúben Marques, porta-voz do idealista, "a ligeira subida do número médio de contactos por anúncio no final de 2025 confirma que a procura por habitação para arrendamento se mantém elevada, sem sinais de um abrandamento significativo". Ainda assim, alerta que "os valores das rendas continuam em patamares elevados, fora do alcance de uma parte significativa da população".

No conjunto das capitais analisadas, Santarém (34 contactos) e Leiria (29) lideraram a procura, seguidas de Évora e Setúbal (27). O Funchal surge num grupo de cidades com forte pressão no mercado, ao lado de Faro e Castelo Branco, superando Lisboa, onde a média foi de 20 contactos por anúncio, apesar de a capital ter registado um crescimento anual de 5%.

A análise evidencia ainda uma evolução desigual entre os mercados urbanos, com aumentos em metade das capitais de distrito e descidas noutras, refletindo dinâmicas locais distintas.

Os dados foram recolhidos e analisados pelo Idealista/data, a área de estudos da plataforma imobiliária, que utiliza informação da base de dados do idealista e outras fontes públicas e privadas para apoiar decisões estratégicas no setor imobiliário.