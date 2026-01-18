Centro de Juventude do Porto Moniz regista aumento de ocupação em 2025

O Centro de Juventude do Porto Moniz terminou 2025 com uma taxa de ocupação de 70,7%, acima dos 57,5% registados em 2023, traduzindo-se em mais 502 dormidas, segundo dados apresentados hoje pela Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, na sequência de uma visita ao concelho.

“São indicadores que reforçam o papel estratégico do Centro na promoção da mobilidade juvenil”, sublinhou a governante, citada em nota de imprensa, destacando a importância de infra-estruturas que atraiam jovens, especialmente nos concelhos periféricos afetados pelo envelhecimento demográfico.

Inaugurado em 1999, o espaço tem capacidade para 20 camas, distribuídas por cinco quartos, além de áreas de convívio e espaços para actividades, sendo gerido pela Direção Regional de Juventude, liderada por André Alves.