Festival Concêntrico procura novas parcerias

A sede da secção da Madeira da Ordem dos Arquitectos acolhe, esta sexta-feira, dia 16 de Janeiro, o lançamento do catálogo do Festival 'Concêntrico'. A sessão acontece pelas 18h30, dirigida por Javier Ibáñez, director do festival.

Segundo nota à imprensa, este é um evento que acontece anualmente na cidade de Logronõ, cidade da região da La Rioja, Espanha, e que está à procura de parcerias para expandir a sua acção a outras cidades.

Este festival na cidade espanhola enche as ruas de intervenções em espaços públicos, exposições, encontros e actividades que olham e reflectem o espaço público desta cidade. "Desde a sua criação já recebeu 160 intervenções de equipas de várias nacionalidades, destacas pela experimentação e inovação no modo que reactiva a ligação dos seus cidadãos com diversos espaços públicos".

O lançamento do livro assinala não só 10 anos de existência do festival, mas também a parceria com o FRACTAL Funchal, que decorre em moldes semelhantes.