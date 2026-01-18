 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Suspeita de incêndio em casa devoluta mobiliza meios no Funchal

None
Foto Arquivo

Uma suspeita de incêndio numa casa devoluta, localizada no Caminho da Penteada, no Funchal, mobilizou na tarde dehoje  os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Para o local foram accionadas quatro viaturas e 13 operacionais. À chegada, os bombeiros verificaram que a situação não correspondia a um incêndio activo, tratando-se apenas de uma faísca.

Segundo foi possível apurar, a ocorrência foi rapidamente resolvida pelos próprios residentes da zona, não havendo registo de feridos nem de danos materiais.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo