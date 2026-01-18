Suspeita de incêndio em casa devoluta mobiliza meios no Funchal
Uma suspeita de incêndio numa casa devoluta, localizada no Caminho da Penteada, no Funchal, mobilizou na tarde dehoje os Bombeiros Sapadores do Funchal.
Para o local foram accionadas quatro viaturas e 13 operacionais. À chegada, os bombeiros verificaram que a situação não correspondia a um incêndio activo, tratando-se apenas de uma faísca.
Segundo foi possível apurar, a ocorrência foi rapidamente resolvida pelos próprios residentes da zona, não havendo registo de feridos nem de danos materiais.
