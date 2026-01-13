Funchal com rentabilidade de 5% para quem compra casa para arrendar

A compra de habitação em Portugal para colocação no mercado de arrendamento apresentou uma rentabilidade bruta de 6,5% no quarto trimestre de 2025, menos 0,4 pontos percentuais face ao mesmo período de 2024 (6,9%), segundo dados divulgados pelo idealista.

Ainda assim, a rentabilidade na habitação mantém-se 1 p.p. acima da registada no quarto trimestre de 2021, quando se situava nos 5,5%.

Entre as capitais de distrito e ilhas, Bragança foi a cidade mais rentável para o investimento em habitação, com uma rentabilidade de 6,7%, seguida de Coimbra (6,3%), Santarém (6,1%), Leiria (6,0%) e Ponta Delgada (5,9%).

Com níveis intermédios surgem Braga e Évora (ambas com 5,7%), Porto e Setúbal (5,4%), Viseu (5,3%), Viana do Castelo (5,2%) e Funchal e Aveiro (ambas com 5,0%).