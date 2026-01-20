Trânsito sem travões

Tráfego cresceu 40% nos últimos cinco anos. Em 2025 circularam, em média, mais 13.482 veículos por dia nas vias rápida e expresso. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 20 de Janeiro.

Ainda no rescaldo das Presidenciais de domingo: "Protesto no Caniçal, fidelidade em Machico". Votantes da freguesia da Madeira que mais votos deu a André Ventura fala em “grito de cansaço”. Lealdade socialista explica escolha dos machiquenses por António José Seguro. Politólogos analisam as razões da vitória do líder do Chega na Região.

"ACIF projecta clube de investidores na Madeira" merece também destaque na primeira página de hoje do nosso matutino. António Jardim Fernandes defende, em entrevista no âmbito dos 190 anos da associação, novo modelo de acesso ao capital para empresas.

Para ler nos 'Casos do Dia': "Lar do Vale Formoso alvo de queixas". Familiares de utentes internados denunciam “degradação” dos cuidados prestados e violência doméstica vale seis anos de cadeia para agressor.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.