Trânsito caótico na Via Rápida

Além do acidente reportado há cerca de uma hora que, neste momento está a condicionar fortemente o trânsito na Via Rápida, no sentido oposto é pior ainda, pois o congestionamento reportado pela Via Litoral ascende a 8 km de fila.

No sentido Ribeira Brava - Machico, a dupla fila congestionada é de 4 km de extensão, sendo necessário, dada a violência do acidente (o carro perdeu uma das rodas) limpar a via, deitando farelo. O avolumar do trânsito é consequência disso, mas neste momento está em fase de alívio do trânsito.

Aconteceu um acidente há pouco na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente ao km 9.6 na curva imediatamente antes do nó de Câmara de Lobos.

Segundo apurámos, não terá ocorrido nenhuma assistência pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que têm a 'jurisdição' da zona, tratando-se de uma mulher cuja viatura se despistou violentamente contra o rail de separação das vias.

No sentido Machico - Ribeira Brava, o habitual congestionamento, hoje estará a ser complicado pela chuva que cai, obrigando necessariamente a uma redução de velocidades médias. A fila prolonga-se desde a subida da praia dos reis Magos até ao nó de Pestana Júnior.

Também na estrada da Boa Nova terá acontecido um acidente, que está a condicionar o trânsito mas apenas temos o 'alerta' do Google para esta possível ocorrência.