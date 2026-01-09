Trânsito congestionado ao longo de 4 km

Com tendência crescente, a esta hora, cerca das 8h00, o trânsito no sentido Machico - Ribeira Brava está a formar um congestionamento já com 4 km de extensão.

Foto Google Maps

Na Via Rápida, para já, não há sinais de outras incidências além do tráfego intenso que está a causar a demora na estrada, sendo certo que um grande contributo para tal são as obras na Cancela, bem como as concorridas entradas e saídas da via até pelo menos a zona do nó de Pestana Júnior.

Conduza com precaução.