Maratona do Funchal altera trânsito na cidade

A edição de 2026 da Maratona do Funchal, em atletismo, vai para a estrada já no próximo sábado, dia 17 de Janeiro, trazendo consigo alterações significativas na circulação rodoviária da capital madeirense, segundo informou hoje a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, em comunicado.

Contrariamente ao que é habitual, o evento desportivo terá lugar no período da tarde, com o tiro de partida agendado para as 15 horas e não durante a manhã de domingo, tal como tem acontecido em edições anteriores.

"Esta alteração excecional no calendário deve-se à realização das eleições presidenciais, marcadas para o domingo seguinte, dia 18 de Janeiro. A decisão visa garantir que a logística da prova não interfira com o livre acesso dos cidadãos às assembleias de voto nem com o policiamento necessário para o sufrágio nacional", pode ler-se no comunicado enviado à comunicação social.

A organização alerta para a ocorrência de fortes constrangimentos no trânsito, com especial incidência nas seguintes áreas:

Zona Hoteleira: Prevê-se o condicionamento ou interdição de várias vias, dificultando o acesso a unidades hoteleiras e serviços circundantes.

Centro da Cidade: Diversas artérias principais estarão encerradas ou com circulação limitada para garantir a segurança dos atletas.

"A Associação de Atletismo da Madeira solicita a compreensão de todos os residentes, com especial destaque nos funchalenses, pelos transtornos que estas alterações possam causar na rotina diária da cidade. Recomenda-se o planeamento antecipado das deslocações e, sempre que possível, a utilização de vias alternativas durante o período da prova.

É aconselhável que os condutores sigam atentamente as indicações das autoridades policiais presentes no local e a sinalização temporária instalada para o efeito", concluiu a nota.