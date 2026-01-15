Congestionamento matinal de 3 km na Via Rápida
Bom dia. O trânsito nesta manhã de quarta-feira decorre sem muitos congestionamentos, tirando a habitual zona da Cancela, antes e depois das obras de melhoramento da Via Rápida.
O congestionamento no sentido Machico - Ribeira Brava chegou a ter cerca de 3 km de extensão, mas neste momento tende a melhorar a circulação.
Num outro local, na rotunda do Hospital, também ocorre o habitual congestionamento, que se estende pelas vias adjacentes, inclusive pela Cota 40 até ao Campo da Barca, numa hora de maior volume de tráfego rodoviário.