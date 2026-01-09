Obras no Teleférico do Funchal causam constrangimentos no trânsito

Os condutores que circularam esta manhã no Funchal foram ‘apanhados de surpresa’ por fortes constrangimentos no trânsito, para além daqueles que já são habituais, na sequência de intervenções realizadas no âmbito do projecto de aumento da capacidade operacional do Teleférico do Funchal, obras da responsabilidade da empresa Teleféricos da Madeira.

A falta de fluidez, os desvios e a dificuldade de acesso a zonas centrais da cidade geraram alguma confusão na capital madeirense, sobretudo nas primeiras horas do dia.

De acordo com a informação divulgada no edital da Câmara Municipal do Funchal, a circulação rodoviária encontra-se interrompida na Rua D. Carlos I, no troço compreendido entre a Rua José da Silva ‘Saca’ e a Travessa João Caetano, bem como na Rua dos Barreiros, nos dias 8, 9, 13, 14, 15, 16 e 17 de Janeiro, entre as 8 horas e as 20 horas.

Sendo assim, quem pretender aceder ao Hotel Porto Santa Maria e à zona este da Rua D. Carlos I, terá como alternativa o uso da Rua Bela de São Tiago e da Travessa João Caetano, sendo a saída efectuada exclusivamente pela Travessa dos Escaleres e Travessa das Torres, em direvção à Rua Bela de São Tiago.

Contudo, a realidade revelou-se mais complexa. A presença de obras e a descarga de cabos e materiais condicionaram ainda mais a circulação, sendo visível o congestionamento do trânsito.

A Travessa João Caetano ficou sem possibilidade de passagem directa, obrigando os condutores a virar à esquerda.

Quem tenta chegar à Rua Bela de São Tiago a partir da Avenida do Mar é forçado a optar por um percurso alternativo, passando pela Rua do Hospital Velho, antes de conseguir retomar a descida. Apesar disso, mantem-se possível o acesso ao Parque Almirante Reis para quem circula a partir da Avenida do Mar, embora com limitações.