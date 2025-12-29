 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem sofre queda na Tabua

No final do dia de ontem, pelas 18h30, um homem sofreu uma queda na Tabua, acabando por ficar ferido. 

Segundo uma testemunha no local, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol mobilizaram uma ambulância para prestar socorro à vítima, cuja idade não foi possível aferir. 

O homem apresentava uma ferida sangrante no cabeça. Após primeiros socorros foi transportado para uma unidade hospitalar. 

