Queda na escadaria do Monte causa ferimentos em idoso

Um homem, com cerca de 60 anos de idade, sofreu uma queda, há instantes, numa escadaria na freguesia do Monte, no Funchal, apresentando ferimentos de uma gravidade.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, a vítima sofreu ferimentos na zona da cabeça e num membro inferior, tendo necessitado de assistência imediata no local.

Para a ocorrência foram mobilizados uma ambulância e uma viatura de apoio, num total de quatro operacionais, que prestaram os primeiros socorros antes do encaminhamento da vítima para unidade hospitalar.

As circunstâncias da queda não são, para já, conhecidas.