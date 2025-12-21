Atropelamento no Estreito de Câmara de Lobos provoca um ferido

Uma jovem de aproximadamente 20 anos ficou ferida após ter sido atropelada na noite de sábado, no sítio do Covão, na no Estreito de Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados por volta das 20h30 e mobilizaram a vítima que apresentava algumas escoriações.

Posteriomente, a jovem foi encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pela equipa médica.