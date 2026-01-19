Projecto 'STOP Infecção Hospitalar' entra em fase de sustentabilidade no SESARAM

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil presidiu, esta manhã, à sessão de abertura do projecto 'STOP Infeção Hospitalar 2.0: Da Mudança à Sustentabilidade', que decorreu na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A iniciativa é promovida pela Unidade Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos do SESARAM, EPERAM (UL-PPCIRA).

Na ocasião, Micaela Fonseca de Freitas destacou que o projecto reflete a capacidade do Serviço Regional de Saúde em conjugar rigor científico com a humanização dos cuidados, sublinhando que a segurança nas unidades de saúde é uma forma essencial de respeito pelos utentes.

A governante salientou ainda o percurso de maturidade do SESARAM, que desde 2015 tem vindo a validar modelos de intervenção em parceria com entidades como a Direção-Geral da Saúde, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Institute for Healthcare Improvement.

Entre os resultados alcançados, destacou "os mais de 1.300 dias sem infeções relacionadas com o cateter venoso central na Medicina Intensiva, a redução de 50% nas infeções em cirurgias de artroplastia da anca e do joelho na Ortopedia e mesmo em áreas de elevada complexidade, como a Cirurgia Geral e a Medicina Interna, a vigilância constante e a estabilização de indicadores demonstram uma resiliência exemplar das equipas"

O projecto 'STOP Infeção Hospitalar 2.0' entra agora numa fase de sustentabilidade, integrando o Pacto Saúde Sustentável e o Plano Nacional de Saúde 2030,reforçando o compromisso com práticas assistenciais seguras, sustentáveis e de elevado valor clínico. Para a governante, este momento representa não apenas a celebração dos resultados já alcançados, mas também o reforço de uma cultura de segurança robusta, transparente e orientada para a melhoria contínua, onde a Região Autónoma da Madeira tem demonstrado capacidade de liderança e inovação.

A responsável pela tutela da Saúde agradeceu à equipa da Unidade Local do PPCIRA, dirigida pela médica de Patologia Clínica, Filipa Vicente, e a todos os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes operacionais, entre outros, que operacionalizam estas diretrizes no terreno.

A sessão prosseguiu com um programa técnico dedicado à apresentação de resultados, à partilha de experiências de mudança no SESARAM e às perspectivas futuras.