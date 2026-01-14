Governo reformula projecto do Centro de Incubação de Empresas

O projecto do Centro de Incubação de Empresas será reformulado e já não será construído um "edifício muito bonito, mas muito caro", mas sim uma unidade anexa ao Tecnopólo, "mais funcional" e que terá um custo muito menor.

O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque, na cerimónia de assinatura de um protocolo entre o Governo Regional, a Startup Madeira e a Startup Portugal.

"Não precisamos de gabinetes luxuosos, precisamos é de gente a trabalhar", afirmou.

O presidente do Governo também anunciou que a Secretaria Regional de Economia vai "assumir o capital de risco", essencial ao funcionamento das startups.

Miguel Albuquerque referiu os desafios imediatos da Região, nomeadamente a construção do novo hospital, mas também áreas em que será importante apostar na inovação e onde há oportunidades para as empresas, como a segurança e Defesa, economia do mar e turismo.

Carlos Soares Lopes, presidente a Startup Madeira recordou o trabalho que tem sido feito, desde 1997, no apoio a novas empresa, empreendedores e investidores, com resultados visíveis.

O protocolo que foi assinado, que reforça a relação com a Startup Portugal, representada pelo director executivo Miguel Aguiar, também serviu para a apresentação da rede de mentores e investidores que vão dar apoio directo às empresas que estão a começar, nomeadamente na partilha de experiências, contactos e, também, investimento.

Miguel Aguiar considera que a Madeira é "um exemplo de ecossistema de startups" e garantiu o reforço da colaboração.