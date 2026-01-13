Turista ferido ao tropeçar em passeio irregular no Funchal
Queda alegadamente ocorreu devido a desnível no passeio do Largo António Nobre, que a população apela para ser reparado rapidamente
Um turista, na casa dos 60 anos, sofreu uma queda, esta manhã, no Largo António Nobre, no Funchal, após alegadamente ter tropeçado num desnível existente no passeio.
A vítima sofreu ferimentos num dos pés, havendo suspeita de fratura, e foi prontamente socorrida por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que em seguida fez o seu transporte para o hospital.
Gonçalo Luís, funcionário de uma das empresas nas imediações, referiu que situações deste género não são inéditas: "É uma situação recorrente, é frequente assistirmos as pessoas a cair neste local. É urgente reparar este desnível no passeio para evitar mais situações deste género", referiu, apelando a uma rápida intervenção das autoridades municipais.
