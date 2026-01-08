Turista de 77 anos resgatada na Ponta de São Lourenço

O SANAS Madeira, através da sua embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, procedeu, na tarde de ontem, ao resgate de uma cidadã polaca, com cerca de 77 anos, que sofreu um traumatismo no membro inferior esquerdo na Vereda da Ponta de São Lourenço.

"A vítima foi assistida no local pela equipa de bombeiros e foi transbordada na marina do Dreams Madeira Resort de onde seguiu em ambulância para unidade de saúde", esclarece a entidade.

Concluída a operação, a embarcação SANAS101 regressou à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, onde retomou o seu estado de prontidão.

O resgate foi coordenado pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira, em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil, e com o MRSC Funchal.