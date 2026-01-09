Cão preso em zona de mato é resgatado no Caniço

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz procederam, esta manhã, ao resgate de um cão no Caniço, após vários alertas de moradores que davam conta de que o animal se encontrava há alguns dias a uivar numa zona de difícil acesso.

O alerta foi dado pelas 11:28, tendo sido mobilizada uma viatura com dois elementos da corporação para o local. À chegada, os bombeiros depararam-se com uma área com muito mato, o que obrigou ao corte de vegetação para permitir o acesso seguro ao animal.

Segundo foi possível apurar, o dono do cão acabou por comparecer durante o resgate, dando conta que o animal se tinha afastado da residência há alguns dias.

Não houve registo de ferimentos no animal.