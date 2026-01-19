Madeira dá a maior votação a Ventura

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 19 de Janeiro, dá conta que António José Seguro venceu a primeira volta das Presidenciais, mas André Ventura esmagou na Região, onde ganhou em 45 das 54 freguesias, fazendo o pleno dos concelhos. Albuquerque, que esteve ao lado de Marques Mendes, recusa dar indicação para o embate final a 8 de Fevereiro.

Redução de tarifas nas ligações entre continente e Madeira

Fique a saber que a monitorização diária realizada pelo Observatório do Transporte Aéreo da Região revela sinais positivos.

PRR entre o sucesso e o fracasso

PSD e CDS dizem que agora cabe aos beneficiários utilizar os fundos, enquanto a oposição 'aponta o dedo' ao Governo Regional.

Nove jogos consecutivos sem perder

Verde-rubros iniciam 2.ª volta da II Liga com goleada diante do Lourosa. Segue-se agora o Felgueiras.

Destaque ainda para: Jardim Botânico lança ciclo anual de visitas temáticas para residentes.

