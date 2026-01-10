Votações das moções adiadas no PS-Madeira

Apesar da discussão das moções, as votações foram adiadas devido à falta de quórum, evidenciada pelo ‘grande vazio’ causado pela ausência da maioria dos delegados. O presidente do Congresso, Sérgio Gonçalves, fez saber que não era possível avançar com as votações conforme constava no programa e adiantou que estas terão lugar na próxima Comissão Regional, cuja data e hora serão anunciadas amanhã. Face a este incumprimento, os trabalhos foram encerrados às 19h45.

No 23.º Congresso Regional do PS-Madeira, foram apresentadas 12 moções sectoriais que definem as prioridades do partido para os próximos anos, abrangendo áreas essenciais como juventude, trabalho, igualdade, saúde, educação e democracia. A moção sobre a juventude reforça que investir nos jovens é investir na democracia, no desenvolvimento e na justiça social, sublinhando que uma Madeira sem futuro para os seus jovens é uma Madeira sem futuro. A moção ‘Agir com Realismo’ apela à coragem política, visão estratégica e compromisso com a justiça social, colocando as pessoas no centro da acção política. A moção ‘Concelhias: Crescer, Capacitar e Mobilizar’ destaca o papel das concelhias e secções como instrumentos de ligação às comunidades, promovendo a participação dos militantes e a capacitação de autarcas e dirigentes.

A moção ‘Contra a Precarização do Trabalho’ defende salários dignos, estabilidade no emprego e protecção dos direitos laborais como pilares da democracia e da justiça social. A moção ‘Mais e Melhor Madeira’ propõe transparência, avaliação de desempenho e limitação de mandatos para assegurar qualidade e responsabilidade na acção política. ‘Pela Igualdade: Resistir, Transformar, Agir’ coloca a igualdade de género no centro do projecto político, enquanto ‘Saúde Integral e Humanizada’ defende um sistema de saúde inclusivo e centrado na dignidade, no bem-estar e na coesão social. A moção ‘Democracia Plena’ reforça a defesa dos direitos humanos, da participação cívica e da igualdade como linha vermelha democrática do PS-Madeira.

A moção ‘Preparados para Governar’ alerta para a necessidade de preparar o partido para governar sozinho ou em coligação, garantindo que a competência e os programas de acção sejam aplicados de forma eficaz. ‘Trabalho Digno, Conciliação e Paridade’ e ‘Um Partido Onde Todas e Todos Contam’ reforçam, respectivamente, a autonomia económica das mulheres, a valorização do cuidado, a igualdade substantiva e a participação de todos os militantes e eleitos. Por fim, ‘Violência de Género, Direitos Humanos e Democracia’ coloca a segurança, liberdade e autonomia das mulheres no centro das políticas públicas regionais, lembrando que sem igualdade não há democracia plena.

O Congresso será retomado amanhã, domingo, com a afixação das listas e início das votações às 09h30, encerramento às 11h30, proclamação dos resultados às 12h00 e sessão de encerramento às 12h30.