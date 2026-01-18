Ventura virá à Madeira agradecer vitória
Candidato do Chega quer segunda volta ainda mais forte
Miguel Castro, líder do Chega na Madeira, classificou o resultado alcançado esta noite como uma verdadeira proeza e revelou já ter falado com André Ventura, que lhe transmitiu os parabéns dirigidos a toda a Madeira e um agradecimento sentido aos madeirenses.
André Ventura que garantiu que irá arrancar de imediato a campanha para a segunda volta e que regressará à Madeira para agradecer pessoalmente este apoio, contando com a repetição do resultado no próximo dia 8 de Fevereiro.
Na leitura do dirigente regional do Chega, que falava esta noite ao DIÁRIO, André Ventura representa a melhor alternativa à direita e foi isso que os eleitores madeirenses entenderam. Defendeu mesmo que, se os eleitores que votaram noutros candidatos da direita concentrarem o seu voto em André Ventura, este será facilmente eleito Presidente da República.