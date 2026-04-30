Duas em cada três grandes medidas do PTRR já constavam no Orçamento de Estado

Bom dia. Estas são as principais notícias desta quinta-feira, 30 de Abril de 2026, expressas nos jornais e revista.

Na revista Visão:

- "Cérebro. As novas e surpreendentes descobertas da Ciência"

- "Alter do Chão. O que fica em risco com o campo de tiro"

- "Burkina Faso. A revolução que agita África"

- "50 dias de Seguro. Presidente em afirmação"

- "Ericeira. Escapada com sabor a ouriço"

No semanário Nascer do Sol:

- "Salário mínimo pode chegar aos 1000Euro em 2027"

- "Tribunal de Fafe mantém criança abusada por militante do Chega entregue à avó"

- "PS. Agitação interna relega agenda do líder para segundo plano"

- "Manuel Pizarro. Ex-ministro a caminho da Santa Casa da Misericórdia do Porto"

- "Auditoria. Aguiar-Branco quer despesas da CNE devidamente explicadas"

- "Hospital de Sant'Ana. A história fabulosa da máquina de cura da Marginal"

- "Leonardo Mathias. 'Vamos conseguir reutilizar 40% das garrafas já este ano'"

- "Energia. Jet fuel faz disparar preço de viagens de avião"

- "Patrícia Reis. 'O telemóvel é a nossa nova sala de estar'"

- "Marco Serronha. Que futuro queremos para Portugal"

- "N. Ribeiro da Silva. 'Saída da OPEP é o Brexit do petróleo'"

- "M2. Projetos com escala 'são a chave'"

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No Correio da Manhã:

- "Justiça demora 2 anos a encontrar escuta de Costa. Prova conhecida quando ex-primeiro-ministro já era presidente do Conselho Europeu"

- "Apanhado a mentir em conversa com amigo sobre projeto de Sines"

- "Sporting 2 Tondela 2. Alvalade em choque. Leões desperdiçam vantagem de dois golos nos descontos"

- "Mourinho ignora Real Madrid. 'O meu próximo objetivo é levar o Benfica à Champions'"

- "Sp. Braga-Friburgo. Guerreiros lutam por milhões e glória na Europa"

- "Guerra. Trump à'Rambo' contra o Irão"

- "Crime em Camarate. Homem assassinado dentro de viatura"

- "Golpes. Nível elevado de fraudes nos apoios aos prejuízos da tempestade"

- "Debate. Montenegro acusa Ventura de ser o 'chegano mais socialista'"

- "Sentença. Rui Pinto absolvido nos emails do 'Football Leaks'"

- "Algarve. 4,8 milhões em dinheiro no fundo falso de carrinha"

No Público:

- "Cinco anos depois, a naturalização de Abramovich continua sem explicação"

- "Hungria. Magyar inicia luta contra o tempo para aproveitar fundos europeus"

- "Discriminação. Muçulmana impedida de entrar em autocarro"

- "Justiça. Vítima da arbitrariedade do sistema, Rui Pinto foi ilibado"

- "Guerra no Irão. EUA já gastaram 21 mil milhões de euros em munições"

- "Relatório. Agentes de execução entre os principais acusados por corrupção"

- "Legislação laboral. Montenegro: 'O país não vai acabar' se a reforma cair. CGTP prepara greve geral a 3 de junho"

- "Entrevista PÚBLICO/Renascença. João Vieira Lopes admite que a CCP teme radicalismos e imprevisibilidade do Chega"

No Jornal de Notícias:

- "Tempestades agravaram perigos para os banhistas durante a época balnear"

- "Sporting 2-2 Tondela. Pesadelo e esperança"

- "Braga. Deixar os 'nervos de fora' para voltar a fazer história"

- "Porto. Procura pelos trajes dispara nas vésperas da queima"

- "Football Leaks. Tribunal arrasa Ministério Público e absolve Rui Pinto"

- "Diáspora. Governo seduz empresas com baixo custo da energia"

- "Clima. Portugal no olho do furacão de uma Europa mais quente"

- "Barcelos. Já se fazem os arcos que dão alma à festa das cruzes"

- "Literatura. 'Tenho medo do dia em que a China lidere o Mundo'. Entrevista à escritora Jung Chang"

No Diário de Notícias:

- "Dois terços das grandes medidas do novo PTRR já estavam previstos no Orçamento do Estado"

- "Carvalho da Silva. 'Foi o 1.º de Maio de 74 que transformou golpe militar numa revolução em marcha'"

- "Ciclo de eventos. DN lança Conferências das Regiões em maio, com encontros em Ponta Delgada e Beja"

- "Pirataria. Rui Pinto absolvido. Uma decisão que 'honra a Justiça'"

- "Colômbia. Otty Patiño: 'Do ponto de vista político, as FARC, mesmo as que participaram no processo de paz, não tiveram sucesso'"

- "Comédia. Meryl Streep entre o céu e o inferno"

No Negócios:

- "50 anos depois da Reforma Agrária, ainda há terras por devolver"

- "'Via verde' da imigração já concedeu 4 mil vistos. Agricultura domina"

- "Petróleo em máximos de quatro anos com Ormuz bloqueado"

- "Governo não explica como vai aplicar lay-off a 100%"

- "BCE trava juros até junho para avaliar choque energético"

- "Frota automóvel. Estado tem poupanças de 30% nas compras de carros novos"

No O Jornal Económico:

- "Proprietários contra seguro sísmico obrigatório: 'É um escândalo'"

- "Presidente da AICEP sai no final do ano para a reforma"

- "Governo quer obrigações de catástrofe para proteger risco de eventos extremos"

- "Estado livra-se do Novobanco com encaixe de 1,7 mil milhões"

- "Tudo o que já mudou e continuará a mudar nos CTT: vem aí nova gestão"

- "Portugal interessado em sistema antimíssil da Thales"

- "Clara Raposo: 'Bancos continuarão a ser principal canal para transformar liquidez em crédito'"

- "Alto negócio. É em maio que o Evereste recebe a enchente de alpinistas que querem chegar ao topo do mundo"

No O Jogo:

- "Benfica. 'Farioli será campeão com mérito'. José Mourinho não fala do Real Madrid, quer garantir a Champions e entrega o título aos dragões"

- "Águias contestam nomeação do árbitro Gustavo Correia"

- "FC Porto. 'Luuk de Jong vai voltar forte'. Com passagem no clube, Bruno Gama acredita que o avançado pode ser arma na próxima época"

- "Borja Sainz continua jejum, mas Alverca traz boas memórias"

- "Serenata mantém-se nos Aliados, possível festa só no Dragão"

- "Sporting 2-2 Tondela. Adeus oficial ao tri. Leões desperdiçam nos descontos vantagem de dois golos e nem a matemática permite sonhar"

- "Rui Borges. 'Temos de saber lidar com a frustração'"

- "Adeptos desagradados com a equipa"

- "Liga dos Campeões. At. Madrid 1-1 Arsenal. Penáltis deixam tudo na mesma"

- "Liga Europa. Braga-Friburgo 20H00. Sonho bem vivo e para repetir. Guerreiros começam a atacar a final europeia, após duelo histórico de Dublin há 15 anos"

- "Carlos Vicens. 'Nada do que acontecer será definitivo, teremos de fazer outro grande jogo na Alemanha"

- "Liga dos Campeões. At. Madrid 1-1 Arsenal. Penáltis deixam tudo na mesma"

No A Bola:

- "Sporting 2-2 Tondela. Caricatura de campeão. Depois do último, empate com o penúltimo"

- "Dois cantos e dois cabeceamentos de Cícero na compensação dão esperança ao Tondela e isolam Benfica no segundo lugar"

- "Rui Borges assume que 'não há justificação'"

- "Daniel Bragança considera 'inadmissível'"

- "Classificação: 1.º FC Porto 82; 2.º Benfica 75; 3.º Sporting 73"

- "Benfica. O meu grande objetivo é a Champions' - José Mourinho"

- "Águia admite vender Trubin"

- "FC Porto. Farioli perto de entrar em lista VIP. 13.º treinador campeão em ano de estreia"

- "SC Braga-Friburgo. O sonho começa aqui"

- "Carlos Vicens apela à estabilidade emocional"

- "Ricardo Horta confessa 'ansiedade positiva'"

- "Andebol. Sporting 31-31 Aalborg Leão desperdiça vantagem mas vai à Dinamarca com esperança"

E no Record:

- "Sporting 2-2 Tondela. Tombadela. Leão soma 5.º jogo sem vencer e complica 2.º lugar"

- "Rui Borges. 'Estou pressionado desde que cheguei'"

- "Benfica. Mourinho com renovação à vista. Só Real Madrid pode estragar os planos"

- "FC Porto. Kiwior até 2030. Opção de compra acionada e novo vinculo na forja"

- "Liga Europa. Sp. Braga-Friburgo. O sonho continua"

- "Ricardo Horta. 'Estamos um bocadinho ansiosos, mas preparados'"

- "Rui Pinto livre de 241 crimes. No segundo processo do caso 'Football Leaks'"

- "Al Nassr 2-0 Al Ahli. Liga quase no bolso. Ronaldo a 30 golos dos 1.000"