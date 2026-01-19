André Ventura sobe percentagem em relação a legislativas mas perde votos

O candidato André Ventura venceu hoje, na primeira volta das eleições presidenciais, em Faro e na Madeira, subindo o resultado percentual do partido que lidera, o Chega, em relação às legislativas de 2025, mas com menos votos absolutos contados.

Nas eleições presidenciais de hoje, André Ventura subiu um ponto percentual em relação a 2025 e obteve 1.321.387 votos (quando faltam contabilizar 12 consulados), menos 116.494 que em 2025.

Nestas eleições, a votação dos emigrantes, círculo dominado pelo Chega, diminuiu massivamente (menos 84%) em relação às legislativas de maio de 2025, mas mesmo contabilizando apenas o território nacional, André Ventura teve menos 48.156 votos.

Em 2025, o Chega obteve 1.437.881 votos, que corresponderam a 22,76% das eleições, que deram a vitória à AD (PSD/CDS), tornando-se o segundo partido com mais deputados no parlamento português, a primeira vez em que PSD ou PS não monopolizam esse ranking desde o 25 de Abril.

Nas eleições de hoje, André Ventura ganhou entre os emigrantes e venceu em Faro e na Madeira, enquanto o resto dos distritos e regiões autónomas foram ganhas por António José Seguro, apoiado pelo PS.

A Madeira representa uma das maiores subidas de André Ventura nas eleições de hoje em relação de 2025, com mais quase 15 mil votos, numas eleições em que a diferença do PSD/CDS nas legislativas e o candidato apoiado PSD/CDS (Marques Mendes), é de menos 37 mil votos.

Em 2024, nas legislativas, o partido de André Ventura havia ganho entre os votos dos imigrantes e em quatro distritos: Portalegre, Beja, Setúbal e Faro.

Em 2021, André Ventura já havia concorrido nas eleições presidenciais, que deram um segundo mandato a Marcelo Rebelo de Sousa, obtendo 11,9% (496.773 votos), muito abaixo dos 60,7% (2.534.745 votos) do atual Presidente da República.

Nas eleições de hoje, Ventura mais do que duplicou a percentagem e o número de votos em relação à sua primeira candidatura presidencial.

A segunda volta das presidenciais portuguesas vai decorrer no dia 8 de fevereiro, disputada entre António José Seguro e André Ventura.

Em relação às autárquicas de outubro, o Chega ganhou três Câmaras (Albufeira, Entroncamento e São Vicente) e André Ventura reforçou a votação nos três municípios.