Manobra de “Go Around” captada no Aeroporto da Madeira

Esta manhã, João Capela, do canal de YouTube Madeira Aviation Spotting, registou um “Go Around” de um A320 da EasyJet no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

O “Go Around” é uma manobra em que o avião interrompe a aproximação para aterragem e sobe novamente, geralmente por razões de segurança, como tráfego na pista, condições meteorológicas ou necessidade de ajustar a abordagem. Este procedimento é uma prática comum e assegura que a aterragem ocorra de forma segura.

O vídeo foi partilhado no canal, que se dedica a registar movimentos aéreos e momentos destacados na operação do aeroporto madeirense: