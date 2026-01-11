António Filipe diz que voto antecipado é positivo
O candidato presidencial António Filipe classificou hoje como positivo o voto antecipado e revelou estar confiante para estas eleições e satisfeito com a "significava adesão" que disse estar a encontrar nesta campanha eleitoral.
"Eu acho que aquilo que possa contribuir para facilitar a vida das pessoas no exercício de direito de voto é positivo", salientou.
O candidato presidencial apoiado pelo PCP e pelo PEV considerou que o voto antecipado em mobilidade "é útil" e "importante", destacando o número de inscritos de cerca de 218 mil eleitores, o que revela o "interesse em participar nesta votação".
"O voto antecipado em mobilidade, sendo tecnicamente possível como se revelou que é, é útil, é importante, porque há pessoas que, por qualquer razão da sua vida, ou profissional, ou até por conveniência familiar, não podem votar no dia 18 de janeiro. E, portanto, havendo a possibilidade de votar antecipadamente, é bom que isso aconteça".
Mais de 218 mil eleitores estão inscritos para votar hoje antecipadamente, podendo exercer o direito de voto no município escolhido.
Em dia de voto antecipado, o candidato presidencial António Filipe dedicou a manhã a um encontro com famílias, em Lisboa, cidade onde, à tarde, tem um comício que contará com a presença do secretário-geral do PCP.
Paulo Raimundo entrou no sábado na campanha para um comício de "sala cheia" em Vila Nova de Gaia, no Porto, que deu "confiança" ao candidato para a segunda semana de campanha oficial.
"Creio que, de facto, isto revela que há uma significativa adesão a esta candidatura e que me dá uma grande confiança para o dia 18", salientou.
António Filipe garantiu que vai prosseguir com o foco de passar a mensagem de que é um candidato em quem "se pode confiar na salvaguarda e na defesa dos direitos constitucionais".
No encontro de hoje com jovens pais, em Lisboa, António Filipe quis alertar para os problemas das famílias portuguesas, destacando a falta de natalidade e o problema demográfico que afeta o país.
Nesta conversa, falou-se sobre as dificuldades em ter filhos pelos salários baixos, pelos problemas laborais das mães trabalhadoras, pela falta de habitação e de creches.
"Acho que vale a pena chamar a atenção para isto", destacou.
Os candidatos às eleições presidenciais são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.
A segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 08 de fevereiro.