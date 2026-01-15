Comissão Regional de Apoio à candidatura de António Filipe lança apelos ao voto no Funchal

A Comissão Regional de Apoio à candidatura de António Filipe às eleições presidenciais de 2026 realizou esta quinta-feira, 15 de Janeiro, uma tribuna pública no centro do Funchal para apelar ao voto "na única candidatura que está do lado certo e com a qual as pessoas sabem que podem contar".

Em nota emitida, a comissão revela que, no decurso da iniciativa, o mandatário regional da candidatura de António Filipe, Artur Andrade, afirmou que esta candidatura "se posiciona claramente do lado certo da História e das escolhas que importam para o presente e o futuro do País", destacando se tratar de uma candidatura que "está do lado de quem combate a precariedade laboral, de quem defende a Constituição da República Portuguesa e os direitos nela consagrados, como o direito à saúde, à educação e à habitação".

Artur Andrade sublinhou que a candidatura de António Filipe "está também do lado da paz, dizendo não à guerra e à escalada de conflitos, e do lado dos valores de Abril, da liberdade e da democracia".

Uma candidatura que se opõe a quem pretende ajustar contas com a Revolução de Abril, ressuscitando ideologias bafientas e perigosas. A candidatura que está do lado certo e que defende uma economia ao serviço das pessoas, e não as pessoas ao serviço da economia e tradadas de forma descartável Comissão Regional de Apoio à candidatura de António Filipe

O mandatário regional destacou ainda que é fundamental garantir que na Presidência da República esteja alguém que "esteja sempre do lado certo, ao lado dos trabalhadores, do povo e dos seus direitos".

Na sua intervenção final, Artur Andrade afirmou que "é necessário um sobressalto democrático para que a sociedade portuguesa avance num sentido progressista, justo e solidário". Para isso, disse, "é essencial" cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa, "o que exige a eleição de um Presidente da República que assuma esse compromisso e que esteja, em todas as circunstâncias, do lado certo", concluiu.