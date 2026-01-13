Candidatura de António Filipe mobiliza para o voto junto dos mais jovens

A Comissão Regional de Apoio à candidatura de António Filipe esteve em contacto com os eleitores mais jovens, hoje, junto à Universidade da Madeira. No fundo, o objectivo é o de "mobilizar para o voto naquela que é a única candidatura que assume, de forma clara, coerente e consequente, a defesa dos direitos da juventude".

Artur Andrade, mandatário regional da candidatura, fez questão de sublinhar que vale a pena os jovens terem na Presidência da República "alguém que não esteja apenas sensível aos seus problemas, mas que os conheça de perto". "Alguém que tenha disponibilidade política para estar do lado da sua resolução e não do lado de quem procura justificar ou normalizar esses problemas", apontou.

Artur Andrade afirmou ainda que, António Filipe, enquanto Presidente da República, "estará ao lado dos jovens e não deixará de responsabilizar os restantes órgãos de soberania pelos seus deveres, quer na definição de políticas públicas, quer no exercício das suas competências, para responder às aspirações da juventude". Relativamente ao Ensino Superior, António Filipe defende o fim das propinas para os estudantes, assim como defende a necessidade da majoração do financiamento da Universidade da Madeira para dar resposta aos custos de insularidade e ultraperiferia.

Para o mandatário, "muitos dos problemas hoje sentidos pelos jovens poderiam ser resolvidos se a Constituição da República Portuguesa fosse cumprida na sua aplicação concreta, nomeadamente no que respeita ao direito à habitação, ao trabalho com direitos, à saúde e à educação. Defender a Constituição é garantir que estes direitos tenham impacto real na vida dos jovens".

Por fim, indicou que é necessário um sobressalto democrático para que a sociedade portuguesa avance num sentido progressista, justo e solidário. Para isso, "é essencial cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa, o que exige a eleição de um Presidente da República que assuma esse compromisso". Terminou com um apelo ao voto em António Filipe, por parte dos mais novos.