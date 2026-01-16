Seguro apela ao voto útil de moderados e progressistas para evitar desperdício

António José Seguro pediu hoje aos moderados e progressistas para que concentrem os votos na sua candidatura presidencial, apelando ao voto útil para evitar "desperdiçar" escolher outros candidatos sem possibilidade de chegar à segunda volta.

"Esta é a única candidatura progressista que pode passar à segunda volta. Não há no campo dos progressistas nenhum outro candidato que esteja em condições de poder passar à segunda volta. O que os progressistas têm que decidir, cada portuguesa e cada português, é se querem desperdiçar o seu voto em candidaturas que não têm a mínima possibilidade de passar à segunda volta ou se, pelo contrário, querem votar de forma útil para que a nossa candidatura possa estar na segunda volta e disputar as eleições presidenciais", apelou Seguro num almoço em Vila Nova de Gaia, Porto, no último dia de campanha.

De acordo com Seguro, a sua candidatura "é a única candidatura moderada que pode passar à segunda volta", considerando que "não há outra candidatura moderada que o possa fazer".

"Porque um voto noutra candidatura de um moderado não vai ajudar a que a nossa candidatura esteja na segunda volta", avisou.

Por isso, o candidato apoiado pelo PS fez um derradeiro apelo aos "progressistas e moderados" para concentrar o voto na sua candidatura.

"Sim, é o voto dos progressistas, é o voto dos moderados, é o voto dos democratas, mas também é o voto dos humanistas, democratas cristãos, socialistas, sociais-democratas", pediu.