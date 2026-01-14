"Voto em António José Seguro é a garantia do respeito pelas Autonomias"

O mandatário regional da candidatura de António José Seguro à Presidência da República apelou, hoje, ao voto no candidato apoiado pelo PS, destacando a sua seriedade, competência e humanismo, bem como o facto de ser aquele que garante o respeito pela Constituição e pelas Autonomias.

Esta manhã, numa iniciativa de contacto com a população, na rua Dr. Fernão de Ornelas, Miguel Silva Gouveia salientou que António José Seguro tem vindo a pautar a sua acção pela elevação, pela seriedade e pela dignidade que o cargo de Presidente da República exige.

Trata-se, como evidenciou, da "pessoa com melhores competências, seja ao nível da experiência política, da confiança que pode trazer às instituições e da estabilidade de um cargo que deve, acima de tudo, respeitar a Constituição da República Portuguesa".

Na iniciativa, que contou com a presença da presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, e de várias outras figuras de relevo do partido, o mandatário sublinhou que, no próximo domingo, os portugueses serão chamados a escolherem entre um presidente que já deu garantias de ser uma pessoa séria, com elevação e com dignidade para aquele cargo, uma pessoa que respeita a Constituição e as Autonomias, ou, por outro lado, a darem o seu voto a outras forças políticas com laivos de autoritarismo, que procuram fomentar ódios e dividir portugueses.

"Pedimos que confiem o seu voto em António José Seguro, porque é aquele que pode dar a melhor garantia aos madeirenses e a todos os portugueses de que teremos um Portugal mais justo, mais solidário, mais humano e com a prosperidade que todos gostaríamos e queríamos ter", adiantou.

Na ocasião, Miguel Silva Gouveia mostrou ainda a sua satisfação em relação aos apoios que a candidatura tem vindo a somar, entre os quais do JPP. "É importante perceber que esta onda de apoios que se sente, e que também se vê refletida nas sondagens, acaba por dar um novo élan à candidatura de António José Seguro", afirmou, reforçando o apelo ao voto no próximo domingo, porque "só nas urnas é que se faz a democracia".

Como sublinhou, é importante fazer com que Seguro passe à segunda volta em primeiro lugar, pois tal seria um sinal bastante positivo para a democracia e uma motivação para mostrar que Portugal está "contra os extremismos, contra os ódios e contra aqueles que procuram dividir o que o país inteiro une, que é a nossa cidadania portuguesa".