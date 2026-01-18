Participação eleitoral cresceu ao longo da tarde no Porto Santo

Mais um acto eleitoral decorreu no Porto Santo com total normalidade e sem registo de incidentes.

Até às 12 horas, a afluência às urnas situava-se em cerca de 20%, aumentando progressivamente ao longo do dia, com um acréscimo mais significativo durante a tarde, após o período de almoço.

Pelas 16 horas, a taxa de participação já atingia os 40,63%, mantendo-se, nas últimas horas de votação, um fluxo constante de eleitores empenhados em exercer o seu dever cívico.

Assim, em mais um acto eleitoral na Ilha Dourada, todo o processo decorreu com a habitual tranquilidade e organização.