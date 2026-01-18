São Vicente atinge 40% de participação

A participação eleitoral no concelho de São Vicente continua a crescer ao longo do dia, mas mantém-se, até às 16 horas, abaixo dos 40% na maioria das secções de voto, de acordo com os dados de afluência recolhidos nas Eleições Presidenciais de 2026.

Até ao meio-dia, a afluência média situava-se nos 19%, subindo para cerca de 39% às 16 horas, num padrão relativamente homogéneo entre as várias freguesias, embora com diferenças assinaláveis.

A Vila de São Vicente, com 1.287 eleitores inscritos, registava às 16 horas 520 votantes, correspondendo a 40,4%, depois de ter marcado 20,7% ao início da tarde. Um comportamento semelhante foi observado na Junta da Ponta Delgada, onde a participação atingiu os 41,5% (380 votantes em 914 inscritos), uma das taxas mais elevadas do concelho.

Nas Feiteiras, a afluência chegou aos 41,7% às 16 horas, enquanto na Lombada se fixava nos 39,2%, após uma das participações mais altas ao meio-dia (22,4%).

Em contraste, as secções com menor mobilização continuam a ser os Lameiros e a Vargem, que não ultrapassavam, respetivamente, os 36,2% e 35,5% a meio da tarde. Também na Fajã do Penedo, apesar da recuperação ao longo do dia, a participação situava-se nos 37,6%.

Já na Boaventura, a afluência subiu de 20,6% ao meio-dia para 38,7% às 16 horas, refletindo uma evolução gradual, mas sem picos expressivos.