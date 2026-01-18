Queda de árvores encerra circulação rodoviária na Estrada ER222 e Estrada ER202

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, informou, esta tarde, que a Estrada ER222, entre o entroncamento com a estrada municipal da Ribeira Funda (Estreito da Calheta) e a Ribeira Funda (Prazeres), encontra-se encerrada à circulação rodoviária devido à queda de árvores e arrastamento de blocos rochosos para a referida via.

Segundo a nota remetida, a reabertura não está prevista até ao final do dia de amanhã, segunda-feira, 19 de Janeiro.

De acordo com o comunicado, o encerramento visa garantir a segurança de pessoas e bens, e até à reposição das condições adequadas de segurança, a circulação permanecerá interdita.

A Estrada ER202, entre o entroncamento com a ER110 (Santo da Serra) e o entroncamento com a ER215 (Meia Serra), devido à queda de diversas árvores também se encontra encerrada e a sua reabertura não deverá ocorrer antes do final da tarde de hoje.

Ambos os encerramentos das estradas visam "garantir a segurança de pessoas e bens, mantendo-se a circulação interdita até à reposição das condições adequadas de segurança."