Renault Kadjar para o dia-a-dia na estrada

Há carros que se ostentam nos detalhes, como é o caso deste Renault Kadjar Intens, de 2021, disponível no stand do Megamotor. À primeira vista, sobressai pelas linhas robustas e pela cor vermelha, mas é no uso diário que ganha valor.

O motor 1.3 turbo a gasolina, com 140 cavalos, responde com suavidade. A isso junta-se a segurança de pneus Michelin, um pormenor que se sente sobretudo em pisos mais exigentes e em viagens mais longas.

O interior foi também pensado para quem passa tempo ao volante. Os tapetes personalizados e as soleiras das portas com acabamento dão logo à entrada uma sensação de atenção ao detalhe. A versão Intens acrescenta um conjunto de soluções tecnológicas, como o ecrã tátil do sistema multimédia, os comandos no volante, ar condicionado automático ou a câmara de marcha-atrás e sensores de movimento.

Atrás, o conforto não é esquecido. Os passageiros contam com apoio de braços e suportes para copos. Um pormenor simples, mas revelador de um habitáculo pensado para viagens em família ou deslocações mais longas. Já a bagageira, ampla e bem aproveitada, responde sem esforço às exigência do trabalho, lazer ou férias.

O seu valor comercial é de 20 500 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 275,95 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por acordo mútuo*. Um SUV com argumentos que se constroem na experiência e não apenas na ficha técnica, pronto a ser descoberto no stand do Megamotor.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.