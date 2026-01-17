Estrada ER213 encontra-se encerrada à circulação rodoviária

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, informou, esta manhã, que a Estrada ER213, no troço compreendido entre a rotunda da ER101 (VE) e o sítio do Cortado, encontra-se encerrada à circulação rodoviária, na sequência da queda de uma árvore e arrastamento de blocos rochosos na referida via.

De acordo com o comunicado, o encerramento visa garantir a segurança de pessoas e bens, e até à reposição das condições adequadas de segurança, a circulação permanecerá interdita.

A secretaria solicita " a melhor compreensão de todos os utentes para os transtornos que esta situação possa causar."

Informa, ainda, que a reabertura não está prevista antes do final da tarde de hoje.