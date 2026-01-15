Maratona do Funchal vai para a estrada este sábado e traz constrangimentos à mobilidade

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, apelou esta quinta-feira, 15 de Janeiro, à compreensão da população face aos constrangimentos de trânsito que irão ocorrer no âmbito da 11.ª edição da Maratona do Funchal, que este ano se realiza no sábado, excepcionalmente, devido à realização das Eleições Presidenciais no domingo.

Durante a conferência de imprensa de apresentação da prova, que decorreu no Salão Nobre da autarquia, o autarca alertou que a realização de um evento desta dimensão implica alterações temporárias à circulação rodoviária, sublinhando, contudo, a importância da maratona para a projecção do Funchal.

“Sabemos que a realização de uma prova desta natureza acarreta sempre alguns constrangimentos, nomeadamente ao nível do trânsito e da circulação rodoviária, e é por isso que deixamos um apelo muito claro à compreensão de todos os munícipes e, em particular, dos empresários”, afirmou Carlos Rodrigues.

O vice-presidente realçou ainda o "impacto positivo" do evento para a cidade, destacando a promoção do Funchal a nível nacional e internacional, o incentivo à prática desportiva e a dinamização da economia local.

Carlos Rodrigues garantiu que foi efectuado um planeamento "atempado" por parte das entidades organizadoras e dos serviços municipais, assegurando que "a população foi devidamente informada". O objectivo, sublinhou, passa por minimizar os incómodos e garantir que a prova decorre em segurança, tanto para os atletas como para os cidadãos.

O autarca acrescentou que o executivo municipal tem vindo a fazer “um grande esforço” para que os 70 eventos previstos para este ano na cidade tenham o menor impacto possível. “Contamos com a colaboração de todos para que esta seja mais uma prova de sucesso desportivo e de promoção do concelho”, concluiu.

As provas decorrerão entre as 15 e às 21 horas, estando previstos condicionamentos e interrupções de trânsito em períodos distintos, que irão abranger, entre outras vias, a Estrada Monumental, Avenida do Infante, Avenida Arriaga, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Avenida Dr. Sá Carneiro, bem como arruamentos adjacentes. As alterações à circulação rodoviária serão implementadas de forma faseada e coordenadas pela Polícia de Segurança Pública.

Também o presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Egídio Olim, apelou à compreensão da população, revelando que a prova contará com a participação de cerca de 1.900 atletas, dos quais 60% são estrangeiros, oriundos de 42 nacionalidades.

As provas terão três distâncias, nomeadamente a Maratona com 42 km, a Meia Maratona com 21 km, e a Mini Maratona, com um percurso de 8 km.

Toda a informação detalhada sobre os condicionamentos de trânsito pode ser consultada na plataforma municipal InfoMobilidade. https://infomobilidade.funchal.pt/.