Estrada entre Faial e Cortado reaberta ao final da tarde

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas (DRE), acaba de informar que "já se encontra reaberta à circulação rodoviária a Estrada Regional ER213, no troço compreendido entre a rotunda da ER101 (VE) e o sítio do Cortado", garante.

Confirme se lê na notícia anexa, "a via esteve encerrada durante a tarde deste sábado, na sequência da queda de uma árvore e do arrastamento de blocos rochosos para a faixa de rodagem, situação que motivou a interrupção do trânsito por razões de segurança, as quais já se encontram asseguradas", garante assim a DRE em curta nota explicativa.