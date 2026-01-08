Homem fica ferido em despiste na Estrada do Aeroporto
Um homem, de 48 anos, ficou ferido esta madrugada, na sequência de um despiste de carro, na Estrada do Aeroporto, no Funchal.
O acidente ocorreu pela uma da manhã, altura em que os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local e prestaram socorro à vítima.
O sinistrado foi depois transportado, por precaução, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
