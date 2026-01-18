Cerca de 20 mil pessoas evacuadas no Chile devido a incêndios no sul do país

O Presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou hoje estado de catástrofe natural para duas regiões do sul do país devido aos incêndios florestais que atingem a zona e que já forçaram a retirada de cerca de 20.000 pessoas.

Os guardas florestais e os bombeiros estão atualmente a combater 19 incêndios em todo o país, incluindo 12 nas províncias de Ñuble e Biobío, a cerca de 500 quilómetros a sul de Santiago, a capital.

"Perante os graves incêndios em curso, decidi declarar estado de calamidade natural para as regiões de Ñuble e Biobío", anunciou o chefe de Estado cessante, numa publicação na rede social X.

Nenhum balanço sobre possíveis vítimas ou o número de habitações afetadas foi ainda comunicado. Segundo imagens divulgadas pela televisão local, as chamas afetaram zonas habitadas, incluindo os municípios de Penco e Lirquén, na província de Biobío, onde vivem cerca de 60.000 pessoas.

Também há imagens de carros queimados nas ruas.

"A área de Penco e todo o setor de Lirquén são as mais críticas e é lá que ocorreram a maioria das evacuações. Estimamos que cerca de 20.000 pessoas foram retiradas", disse Alicia Cebrián, diretora do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), em entrevista ao canal Mega.

Nos últimos anos, os incêndios florestais atingiram duramente o país, especialmente no centro-sul do Chile.

Em 2 de fevereiro de 2024, vários incêndios deflagraram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, a 110 km a noroeste de Santiago, provocando 138 mortes, segundo dados atualizados do Ministério Público.

Além disso, 16.000 pessoas foram afetadas pelos incêndios, segundo dados oficiais.