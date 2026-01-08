Curral das Freiras recebe concerto de Ano Novo na Aldeia Natal
A Associação Casas com Histórias promove, no próximo sábado, dia 10 de Janeiro, às 17h30, um concerto na praça da Aldeia Natal, no Curral das Freiras.
A iniciativa integra-se no encerramento da quadra festiva e coincide com a afluência de visitantes ao presépio da Igreja Paroquial e ao presépio de grandes dimensões instalado na freguesia. O concerto de Ano Novo estará a cargo do 'Winter Quartet', composto por Carlota Andrade, Francisco Aguilar, Luís Barros e Bjorn Vandenneucker.
A actuação decorre ao final da tarde e é dirigida ao público que visita a freguesia nesta fase final das celebrações natalícias.