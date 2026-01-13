Viatura avariada provoca congestionamento na Pestana Júnior
Uma viatura avariada está a congestionar o trânsito no sublanço de Santa Luzia - Pestana Júnior, no sentido Ribeira Brava - Machico.
De acordo com a aplicação InfoVias, o incidente ocorre entre os quilómetros 17 e 18.7, causando um congestionamento com cerca de quilómetros de extensão.
Também se registam congestionamentos devido a tráfego intenso no sublanço Cancela-Caniço, no sentido Machico-Ribeira Brava, entre os quilómetros 21 e 24, provocando uma fila de cerca de 3 quilómetros.