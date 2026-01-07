Marítimo está nos 'quartos' da Taça de Portugal feminina

O Marítimo carimbou hoje o passaporte para os quartos-de-final da Taça de Portugal Feminina Generali Tranquilidade, ao vencer o Valadares Gaia por 2-0, numa partida que teve lugar no Estádio da Imaculada Conceição.

As verde-rubras entraram bem no encontro, e marcaram logo ao minuto 7 através de uma grande penalidade, apontada por Sade Heinrichs. A vencer logo cedo as insulares souberam gerir a vantagem, apesar da boa reação das nortenhas, que não encontrou forma de contornar a organização defensiva das madeirenses.

Já perto do fim, aos 81 minutos, as insulares voltariam a marcar, desta feita por Fatumata Sissé.

Com este triunfo, o Marítimo fecha o lote de apurados para a ronda dos 'quartos' da prova rainha, garantindo um duelo caseiro frente ao FC Porto, no próximo dia 18 de janeiro, às 11h00, e ficando em perspectiva um eventual cruzamento, nas meias-finais, com o vencedor do confronto entre Vitória Guimarães e Famalicão.