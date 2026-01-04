Depressão Francis e massa de ar polar provocam mau tempo e condicionam trânsito em Espanha

A passagem da depressão Francis e uma massa de ar polar está a provocar hoje em várias regiões de Espanha chuva intensa, queda acentuada das temperaturas e nevões, condicionando a circulação rodoviária.

As chuvas mais fortes registam-se no sul e sudeste de Espanha, nomeadamente nas províncias de Cádis, Málaga e Alicante, onde vigora um aviso devido ao risco significativo de precipitação.

A depressão Francis causou 59 ocorrências na Andaluzia durante a manhã de hoje, sobretudo nas províncias de Málaga (31) e Cádis (26), maioritariamente devido às chuvas intensas, com transbordos que provocaram inundações, situações de isolamento e operações de resgate, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

A maioria das ocorrências esteve relacionada com os efeitos da chuva na rede rodoviária, quer por acumulações de água, quer por deslizamentos de terras, bem como inundações em habitações, que em alguns casos obrigaram à retirada de moradores.

Ao mesmo tempo ocorreram nevões em zonas das Comunidades de Aragão, Castela e Leão, Castela-La Mancha, Comunidade de Madrid e de La Rioja, com aviso amarelo, segundo a Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet).

A Aemet alertou para o agravamento das condições meteorológicas, com chuva, frio e neve nas cotas baixas, afetando áreas povoadas e as principais vias de comunicação, o que está a dificultar os deslocamentos por estrada em várias regiões.

Na província de Málaga, a situação levou a Aemet a ativar o aviso vermelho (o mais grave), devido a chuvas torrenciais nos concelhos da Costa del Sol e do Vale do Guadalhorce, prevendo-se até 120 litros por metro quadrado em menos de 12 horas, com risco elevado de inundações e cheias repentinas.

A Proteção Civil do país emitiu um alerta à população em 27 municípios, recomendando prudência, e que se evitem as deslocações desnecessárias e a aproximação a linhas de água.

Face ao agravamento do mau tempo, o município de Málaga suspendeu as festividades do Dia de Reis previstas para hoje em três zonas da cidade --- Ciudad Jardín, Este e Bailén-Miraflores --- e ativou o Plano Territorial de Emergência de Proteção Civil Local.

No município do Campo de Gibraltar, na província de Cádis (Andaluzia), a depressão Francis provocou o transbordo do rio Hozgarganta, em Jimena de la Frontera, obrigando à ativação do plano municipal de emergência, ao corte de várias estradas e a dezenas de intervenções dos serviços de socorro.

As autoridades mantêm igualmente vigilância no rio Guadiaro (províncias espanholas de Cádis e Málaga), devido ao risco de cheia.

Entretanto, no arquipélago das Canárias, a Direção-Geral de Emergências declarou a situação de pré-alerta por chuvas em várias ilhas, incluindo El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife e Gran Canaria, a partir da manhã de segunda-feira, prevendo-se precipitações persistentes, sobretudo nas vertentes norte das ilhas montanhosas.

As autoridades pedem à população para acompanhar as informações meteorológicas e seguir as recomendações da Proteção Civil.