Exposição 'Bestiário' de Tobias Freire é inaugurada a 9 de Janeiro

A terceira exposição da 2.ª edição da Open Call 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais' é inaugurada a 9 de Janeiro, pelas 18h30. 'Bestiário' é da autoria de Tobias Freire e estará patente no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, sediado no centro da cidade do Funchal, na Rua do Bettencourt.

A Câmara Municipal do Funchal é parceira deste evento, bem como a Direção Regional da Cultura. A iniciativa premiou quatro jovens artistas madeirenses com uma bolsa para a criação de materiais artísticos que serão expostos ao longo dos próximos meses na sala multiusos da Fundação Cecilia Zino.

A exposição 'Bestiário' estará aberta ao público de 9 de Janeiro até ao dia 5 de Março, de segunda a sexta-feira das 10 às 17, e a entrada é gratuita.

Sinopse:

“Cada vez mais, de outras e novas formas se oprime um corpo dito transgressor. Vivemos tempos de monstros e de monstruosidades e a ideia do que é um monstro e o moralismo que se cria à volta desse conceito é um produto de fatores sociais e culturais, sendo uma questão cada vez mais debatida na esfera pública, fruto da divisão social a que assistimos.

Quem define as regras? Quais são os limites sociais e naturais que definem essa matéria e que resultado obteríamos ao tentar explorar a sua desconstrução?

Afinal, o que é um corpo?

A adolescência é vista e descrita, geralmente, como um período conturbado de uma fase de constante mutação, a nível corporal, comportamental e hormonal.

Criou-se uma narrativa social danosa acerca destes corpos jovens, muitos deles que não se encaixam em moldes fabricados.”