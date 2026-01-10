Hoje, pelas 15h30, o Nacional recebe o Santa Clara no Estádio da Madeira, em jogo em atraso da 16.ª jornada da Liga.

Tiago Margarido, treinador da equipa alvinegra, espera um “grande espectáculo” e pede o apoio dos adeptos para ajudar a vencer o dérbi das ilhas.

Estamos com os mesmos pontos que o nosso próximo rival. É uma equipa que jogou o apuramento para a Conference League e que o ano passado fez uma campanha brilhante. Manteve a maioria dos seus jogadores e que vale muito mais do que a pontuação que tem. É uma equipa que já se conhece bastante bem, com boa dinâmica, muito bem treinada pelo Vasco Matos. Portanto, teremos aqui um dérbi das ilhas. A verdade é que é um jogo emocionante, apaixonante, como sempre. Acredito que será um grande espectáculo de futebol, onde os nossos adeptos terão um papel fundamental naquilo que é o ambiente que vão criar. Terão de pôr a Choupana a fervilhar para que consigamos ter sucesso, porque sem eles certamente será bastante mais difícil. É um pouco daquilo que foi contra o Tondela, quando eles nos empurraram para a vitória, mesmo contra todas as condicionantes que o jogo foi tendo e graças a eles conseguimos ter uma energia extra nos minutos finais para conseguir a vitória. E este jogo tenho a certeza que será igual. O apoio deles será fundamental". Tiago Margarido

Mas há mais na agenda deste domingo:

09h00: 9.ª edição do Trail Boa Ventura;

09h00 às 12h30: Prossegue 23.º Congresso Regional do PS-Madeira com a presença de José Luís Carneiro, no Centro de Congressos da Madeira;

10h00: Madeira Orienteering Festival 2026, uma iniciativa organizada pelo Clube de Montanha do Funchal e pela Associação Desportiva da Camacha, na Prainha/Caniçal;

10h00: O núcleo da Madeira de apoio à candidatura de António Filipe à Presidência da República realiza iniciativa na freguesia do Curral das Freiras, junto à Igreja Paroquial;

12h00: CS Madeira joga com Almeida Garret, do Campeonato Nacional da I Divisão de andebol feminino, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo;

12h00: Comissão de apoiantes da candidatura presidencial de Catarina Martins promove iniciativa, junto ao centro de saúde da Nazaré;

14h00: D. Chaves defronta o Marítimo da II Liga, no Estádio Eng.º Manuel Branco Teixeira;

15h00: Início do XIV- Encontro Regional de Cânticos da Festa 2026, na Igreja Paroquial da Raposeira - Fajã de Ovelha.

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Janeiro, Dia Internacional do Obrigado (a):

1148 - D. Afonso Henriques conquista a vila de Óbidos aos mouros.

1580 - Realizam-se as Cortes de Almeirim que reconhecem o direito de Filipe II de Espanha ao trono português, com o título de Filipe I.

1890 - O Reino Unido lança um ultimato a Portugal, exigindo a retirada militar dos territórios entre Angola e Moçambique, (o "Mapa Cor-de-Rosa") sob a ameaça do rompimento de relações entre as duas nações europeias.

1896 - Morre, com 65 anos, o poeta e pedagogo João de Deus de Nogueira Ramos, autor de "Campo de Flores" e criador do método de leitura "Cartilha Maternal".

1905 -- Abre ao público o Museu de São Roque, em Lisboa, com a designação de Museu do Thesouro da Capela de São João Baptista.

1935 - Sessão Solene de abertura da primeira Assembleia Nacional da ditadura do Estado Novo, com a presença do Presidente da República, António Óscar de Fragoso Carmona, e do Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar

- A aviadora norte-americana Amelia Earhart faz história com o primeiro voo do Havai à Califórnia.

1943 - Os Estados Unidos renunciam aos direitos de extraterritorialidade de que gozavam na China.

1946 - É proclamada a República Popular da Albânia.

1948 - Nasce o poeta Al Berto, Alberto Raposo Pidwell Tavares, autor de "Vida das Imagens" e "Horto de Incêndio".

1964 - A administração norte-americana publica o primeiro documento em que admite os malefícios do tabaco.

- O Panamá suspende as relações diplomáticas com os Estados Unidos, após confrontos na zona do Canal.

1966 - Morre, aos 64 anos, o escultor e pintor suíço Alberto Giacometti.

1968 - Israel e Egito chegam a acordo sobre a troca de prisioneiros de guerra, através da Cruz Vermelha.

1973 - Os funcionários que participaram na vigília da Capela do Rato, em Lisboa, contra a guerra colonial, são expulsos da função pública, por decisão do Governo da ditadura.

1984 - Termina o julgamento do palestiniano Al Awad, acusado do homicídio do dirigente da Organização de Libertação da Palestina (OLP) Issam Sartawi, com a aplicação de uma pena de três anos por uso de passaporte falso.

1985 - Começa a primeira edição do Festival Rock in Rio, no Brasil.

1989 - O Governo açoriano anuncia a privatização da transportadora aérea regional SATA.

1991 - O rali Paris Dakar é interrompido pelo assassínio, a tiro, do piloto francês Charles Cabannes.

1998 - Massacre na Argélia. São assassinados cerca de cem habitantes da aldeia de Sidi Hammed.

2002 - O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, e o chefe do Estado-Maior, general Richard Myers, anunciam a chegada dos primeiros prisioneiros afegãos à base norte-americana de Guantánamo, em Cuba.

2003 - O governador cessante do Illinois, no estado norte-americano de Chicago, o republicano George Ryan, anuncia, após um período de reflexão e consultas, a comutação para prisão perpétua das penas dos 156 réus condenados à morte no estado.

2005 - O ex-presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, é condenado a seis anos de prisão, em cúmulo jurídico, no âmbito do caso EuroÁrea.

- O jornal gratuito Metro, título que surge de uma parceria entre a Media Capital e a sueca Metro Internacional é oficialmente apresentado.

2007 - Assembleia da República aprova, em votação final global e com votos favoráveis de todas as bancadas, a convenção da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais, rejeitando uma "monocultura universal".

- A revisão da lei orgânica do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) proposta pelo Governo é aprovada em votação final global na Assembleia da República.

- O ex-ditador etíope Mengistu Hailé Mariam, exilado no Zimbabué, é condenado à revelia a prisão perpétua pelo Alto Tribunal Federal da Etiópia por genocídio e outros crimes cometidos em 1977 e 1978.

2008 - Morre, aos 88 anos, sir Edmund Hillary, alpinista neozelandês, o primeiro homem a conquistar o Evereste, o cume mais alto do Mundo.

- Morre, aos 103 anos, José Bello Lasierra, 'Pepín Bello', escritor espanhol, o último sobrevivente da "Geração de 27" e catalisador desse grupo cultural.

2010 - Morre, aos 100 anos, Miep Gies, a cidadã austríaca que ajudou a judia Anne Frank e a sua família a esconder-se dos nazis, em Amesterdão, Holanda, durante a Segunda Guerra Mundial.

2014 - Morre, aos 85 anos, Ariel Sharon, ex-primeiro-ministro israelita, após passar os últimos oito anos em coma. Fica na história como o artífice da invasão do Líbano em 1982, quando era ministro da Defesa, mas também como o chefe do Governo israelita que evacuou tropas e colonos da Faixa de Gaza em 2005.

2015 - Uma marcha silenciosa de solidariedade para com as vítimas dos atentados em França junta mais de um milhão de pessoas em Paris.

- Morre, com 83 anos, Anita Ekberg, atriz sueca, estrela do filme "La Dolce Vita", de Federico Fellini.

2016 - O argentino Lionel Messi é eleito o melhor futebolista do ano de 2015, recebe pela quinta vez a Bola de Ouro, troféu que já tinha conquistado em 2009, 2010, 2011 e 2012.

- Morre, com 77 anos, José Vaz Guedes, antigo treinador e jogador do Sporting, figura incontornável na história do hóquei em patins nacional.

2020 - O comandante da brigada aeroespacial dos Guardas da Revolução iranianos, general Amirali Hajizadeh, assume a "responsabilidade total" pela queda do Boeing 737 ucraniano, abatido com 176 pessoas a bordo perto de Teerão pelas forças armadas iranianas a 08 de janeiro.

- Covid-19. As autoridades chinesas anunciam a morte de um primeiro doente com pneumonia viral em Wuhan, capital da província central chinesa de Hubei.

- Morre, aos 93 anos, Fernanda Pires da Silva, empresária, presidente do grupo Grão-Pará, destacou-se pela construção, com capitais próprios, do Autódromo do Estoril, que tem o seu nome.

2022 - Morre, aos 65 anos, David Sassoli, jornalista e político italiano, presidente do Parlamento Europeu desde 2019.

2024 - O parlamento português aprova por larga maioria uma recomendação ao Governo para que reconheça o Estado da Palestina, "em estreita articulação com parceiros próximos no âmbito da União Europeia".

2025 - Agência Portuguesa do Ambiente revela que o mês de dezembro de 2024 foi o mais seco desde que há registos. Portugal teve uma precipitação de "apenas 12% do valor médio" contabilizado no período entre 1981 e 2010.

- O Benfica conquista a Taça da Liga de futebol pela oitava vez, ao vencer o Sporting, no desempate por penáltis (7-6), depois de empatar por 1--1 no tempo regulamentar.

Este é o décimo primeiro dia do ano. Faltam 355 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "As grandes conquistas estão na nossa própria solidão". Agustina Bessa-Luís (1922), escritora portuguesa.