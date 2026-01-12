Bombeiros de Machico apagam fogo em contentor

Um caixote de lixo em chamas na estação de autocarros de Machico, levou esta madrugada os bombeiros a mobilizar para o local meios de plantão.

O incidente nesse caixote encostado à parede do edifício, deu-se pelas 1h20 desta noite, tendo prontamente sido apagado sem consequências de maior.

Para o local foram mobilizados cinco elementos da corporação em duas viaturas, uma de combate a incêndio urbano e um ligeiro de combate a incêndio.