Bombeiros de Machico apagam fogo em contentor
Um caixote de lixo em chamas na estação de autocarros de Machico, levou esta madrugada os bombeiros a mobilizar para o local meios de plantão.
O incidente nesse caixote encostado à parede do edifício, deu-se pelas 1h20 desta noite, tendo prontamente sido apagado sem consequências de maior.
Para o local foram mobilizados cinco elementos da corporação em duas viaturas, uma de combate a incêndio urbano e um ligeiro de combate a incêndio.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo