PSP Madeira apreende 80 quilos de fogo-de-artifício

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou a apreensão de cerca de 80 quilos de fogo-de-artifício, em peso bruto, num estabelecimento comercial da Região, no âmbito da operação 'Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026'.

"O infractor, apesar de estar devidamente autorizado a vender material pirotécnico, possuía em depósito uma quantidade muito superior à permita por lei, que seriam 10 (dez) quilos em peso bruto", esclarece a autoridade.

O Comando Regional da Madeira também aproveita para informar que foi presenciado pela Polícia um cidadão a circular na Via Rápida e utilizar uma caixa de fogo-de-artificio no tejadilho da sua viatura, "o qual será alvo de processo contraordenacional pelas várias infracções cometidas, ao nível da legislação rodoviária e de pirotecnia".

Esta ocorrência, que foi noticiada pelo DIÁRIO, foi registada em vídeo e partilhada em várias redes sociais, e criou uma situação de elevado risco para a segurança rodoviária e para as infra-estruturas.