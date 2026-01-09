O plano para ‘renovar’ Machico apresentado há 26 anos
‘Canal Memória’ recua até ao ano 2000
Um projecto que previa uma “autêntica revolução” na baixa citadina. Era desta forma que o DIÁRIO descrevia o que o arquitecto Paradela havia pensado para Machico. Estava à vista uma grande mudança na baía machiquense há precisamente 26 anos.
Uma das mudanças estava relacionada com a mudança do campo de futebol, que deixava a zona baixa da cidade e ficava perto do estádio, o que veio a revelar-se uma realidade.
Na zona onde se encontrava o campo Tristão Vaz viria a nascer um edifício com centro comercial, escritórios e estacionamento, com auditório para 350 lugares, biblioteca e centro cultural. Estava lançado assim o esboço daquele que é actualmente o Forum Machico, que conta ainda com um amplo átrio com passeio público e jardim.
Além disso, estava pensada a construção de uma promenade ao longo de toda a baía e a criação de uma marina na Fajã dos Cães, bem como de estruturas de apoio balnear. Inicialmente, a marina estava pensada para estar no extremo da baía, ao invés de no seu interior e deveria ter acesso através de um túnel construído por debaixo do forte de São João Baptista.
Na foz da Ribeira de Machico seria construído um restaurante e adaptada a antiga lota para um clube de vela. Sabemos agora que esses planos não foram assim tão lineares.
A construção de um campo de futebol entre a escola e o estádio foi um dos primeiros passos tomados, por forma a desactivar aquele que se encontrava instalado junto ao mar.
Outros planos estavam relacionados com a reconstrução do edifício da Junta de Freguesia e do Mercado Municipal.